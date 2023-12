Frangini presidente del tribunale. L’abbraccio dei colleghi a Carrelli

Un abbraccio, caloroso e sincero, quello che ieri mattina hanno dato all’ormai ex presidente del tribunale Roberto Carrelli Palombi, colleghi, personale amministrativo, avvocati. Stracolma l’aula al primo piano di palazzo di giustizia, dove c’è stato un passaggio di testimone virtuale con il giudice Fabio Frangini, che guida la sezione penale e che diventa presidente del tribunale facente funzioni in attesa del successore di Carrelli Palombi. "Non pensavo di prendere uno e comprare 2", scherza quest’ultimo facendo riferimento al doppio incarico. "Affronterò tutto con ancora maggiore forza", annuncia dicendo che "farà fatica a sostituire Carrelli Palombi anche per i rapporti umani tessuti con tutti". "Siena perde un uomo di valore", ricorda il procuratore Andrea Boni, il presidente dell’ordine degli avvocati Antonio Ciacci ammette "che raramente si trova una persona così disponibile sul piano operativo". Carrelli, emozionato, saluta chiudendo tra l’altro con l’invito, in primis agli uomini, a porre un freno alla violenza di genere (su www.lanazione.itsiena)