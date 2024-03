Fotovoltaico, ora la comunità energetica

Accelerare i programmi della Comunità energetica. Il Comune di Abbadia San Salvatore è in attesa della presentazione, da parte di una società che opera nel settore delle rinnovabili, di un project financing. Per dare sostegno a questa intesa il Comune mette nella disponibilità tutti i tetti degli edifici di sua proprietà. Qui potranno essere installati pannelli solari che, secondo le prime valutazioni dei tecnici, consentiranno di produrre circa 400KW/h di energia elettrica. Per fronteggiare l’esigenze delle strutture comunali ma che potranno anche essere cedute ai cittadini. I quali possono iscriversi, senza alcuna spesa, alla Comunità energetica per usufruire degli incentivi previsti e di energia elettrica a costi calmierati.

In un primo momento gli obiettivi della Comunità energetica passavano attraverso la realizzazione di una vasta area che si trova poco sopra l’area mineraria. Qui era prevista la suddivisione in piccoli lotti destinati ai pannelli fotovoltaici fatti installare dai singoli cittadini. Il progetto è naufragato per dubbi e perplessità espresse della Soprintendenza.

Da qui l’idea di offrire benefìci a cittadini e risparmi per la pubblica amministrazione utilizzando i tetti degli edifici di proprietà del Comune per la installazione dei pannelli fotovoltaici. "Per ora – dice detto l’assessore ai lavori pubblici Niccolò Volpini – nel territorio comunale di Abbadia San Salvatore non ci sarebbero iniziative su questo tema che interesserebbero terreni agricoli. Progetti che sono stati presentati in diversi altri comuni sollevando un dibattito alimentato da associazioni di categoria.