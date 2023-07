Foto osè a minorenne in Piazza, il questore dispone il foglio di via

E’ accaduto durante il Palio, con la folla che nella Conchiglia assisteva alla Carriera. Un 51enne, in gita a Siena da un Comune fiorentino, veniva visto fotografare col suo cellulare una giovanissima, una turista straniera arrivata dall’estero in città per assistere coi propri genitori e le sorelle alla corsa. La scena ha insospettito gli addetti alla vigilanza che lo hanno indicato al personale della Guardia di Finanza, in servizio di ordine pubblico. Alla riapertura dei varchi, si è deciso di procedere all’identificazione dell’uomo responsabile del ’servizio fotografico’. Gli uomini della Squadra Mobile, assieme ai militari del Nucleo Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza, erano convinti che fosse necessario procedere ad accertamenti e lo hanno condotto, con una volante in Questura. Qui è stato accertato il possesso del materiale osé all’interno del cellulare ottenuto ponendo l’obiettivo in basso nella posizione per inquadrare le parti intime della ragazza.

Si procedeva a sequestrare l’apparato e a raccogliere la denuncia della giovane, che assistita dai genitori presentava querela. L’uomo veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per il reato di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Non solo. Veniva scoperto altro materiale ricavato da una condotta analoga in una scala mobile in città. Gli accertamenti proseguono per verificare l’identità della vittima, probabilmente ignara. Visto che l’uomo era venuto per il Palio, considerate alcune precedenti vicende che lo avevano visto indagato dalle forze di polizia, il questore Milone decretava per l’uomo il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Siena. Il provvedimento, immediatamente notificato, dispone che l’indagato, residente nella Provincia di Firenze, per tre anni non potrà tornare in città. L’attività comprova l’efficacia del dispositivo di ordine pubblico predisposto in occasione del Palio.