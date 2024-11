Foto Lucii cambia sede. Dopo 60 anni di attività lo spostamento a Colle

Trasloca un marchio presente a Poggibonsi da oltre sessanta anni: Foto Lucii. Da gennaio la sede sarà a Colle di Val d’Elsa. "Il caro affitti dei locali del centro storico di Poggibonsi mi ha costretto a questo tipo di scelta", spiega Cristina Berti, giovane titolare dello studio creato nel 1959 da Wallis Lucii. L’attività al pubblico proseguirà dunque in un’altra superficie, nel comune limitrofo. "Fino al 24 dicembre resterò a Poggibonsi nel negozio di via Gallurì, quasi all’angolo di piazza Matteotti. Dall’inizio del 2025, una volta compiute le operazioni per il trasferimento, l’indirizzo di Foto Lucii diverrà piazza Bartolomeo Scala al civico 29, la piazza Nova dei colligiani". Ma come si è arrivati alla svolta territoriale? "Dopo sei anni dal mio ingresso ero in cerca di differenti spazi - risponde Cristina Berti - per ragioni di visibilità, di ampiezza del punto vendita e di sicurezza a più livelli. Mi sono messa all’opera trovando la disponibilità delle agenzie. Ho avuto modo di visionare nel cuore antico di Poggibonsi più di un immobile a uso commerciale in grado di fare al caso mio, ovvero del mio lavoro. Quando è giunto il momento della trattativa con i proprietari, mi sono stati prospettati dei canoni per me inaccessibili. E ho detto no, decidendo per il cambio di rotta". Una rinuncia che determina anche la conclusione di una parte di storia per le botteghe di Poggibonsi..."Lo capisco. Tutto ciò sta creando in me un forte dispiacere. Dopo decenni mancherà uno studio fotografico da via Maestra e dintorni. Ho vari colleghi del settore, in altre zone della città. Però non mi sarei potuta muovere in altra maniera, alla luce delle richieste economiche per l’affitto. Ho affrontato a suo tempo la questione con Wallis Lucii che non ha sollevato obiezioni, lasciandomi libera scelta. Lo ringrazio per avermi sostenuta in ogni passo necessario alla mia crescita nella conduzione. Sono sicura che continuerà a darmi una mano anche in trasferta". E nel successivo ambiente? "A Colle abito ma non è questo il discorso, perché comunque sarei voluta rimanere a Poggibonsi. Ho individuato a Colle bassa gli spazi idonei, per un importo ragionevole in termini di locazione. Con la possibilità, aspetto non secondario, di contare su un posto auto riservato a pochi metri dal negozio. Ho già firmato il contratto. Cambiamenti? Nel mio destino commerciale, a Poggibonsi come a Colle, c’è sempre una piazza Nova".

Paolo Bartalini