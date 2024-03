Fosso Bianco e Bollore: "I motivi delle scelte"

"Continuo a leggere interventi e commenti su due aree di Bagni San Filippo distinte e diverse. Quella detta ’del Bollore’, in mano al tribunale civile perché soggetta a procedura fallimentare della proprietà, oggetto di un’ordinanza che ho firmato per tutelare la salute pubblica, come chiesto dall’Asl a seguito dei rilevamenti effettuati dalla Protezione civile". Il sindaco di Castiglione d’Orcia, Claudio Galletti, vuol fare chiarezza sull’argomento. Anche sul Fosso Bianco ci sono polemiche e interrogazioni consiliari… "Il Fosso Bianco è, per definizione, un’area naturalistica e da tutelare, ma ricordo che mentre l’alveo del torrente è demaniale, su un lato vi è l’area in concessione alla società che ha rilevato la struttura termale ex Contorni; più a monte e sul lato opposto, vi sono proprietà private con le quali il Comune ha stipulato in anni recenti accordi per un utilizzo pubblico prolungato".

C’è chi lamenta il degrado dell’area… "Diciamo che gestire flussi imponenti di persone in una realtà piccola come la nostra stazione termale non è semplice, a cominciare dai numeri elevati e da comportamenti non sempre rispettosi dei luoghi e delle disposizioni. Ci sono poi fattori ambientali e climatici, che contribuiscono a logorare l’ambiente".

A questo proposito saranno a breve fatti alcuni interventi con un investimento di 15 mila euro. La Balena bianca è in pericolo? "Chi la conosce sa che in inverno tende a divenire più scura; è necessario regolare sempre l’acqua, che deve essere fatta scendere in quantità modesta e a rotazione. L’ordinanza che da anni vieta la balneazione in certi spazi tiene conto del fatto che, prima o poi, potranno esserci nuovi distacchi di materiale calcareo".

Daniele Palmieri