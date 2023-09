Forza Italia a Siena: Stella su oblio oncologico, finalmente una legge

L’iniziativa era su un tema rilevante, di carattere socio-sanitario: l’iter della proposta di legge per l’oblio oncologico. Ma c’è ovviamente anche un significato politico: Forza Italia rilancia l’attività sul territorio, non a caso il coordinatore regionale Marco Stella ha programmato un’iniziativa forte in tutte le provincie toscane. È stato lui, dopo il coordinatore provinciale Alessandro Pallassini, a introdurre il tema, affiancato tra gli altri dalla deputata Patrizia Marrocco prima firmataria della legge e dalla deputata Chiara Tenerini, con tutti gli esponenti di punta del partito presenti in sala.

Un intervento molto sentito, quello di Stella, che ha toccato anche la propria esperienze di malato oncologico. "Ne parlo sempre con molto rispetto soprattutto nei confronti di chi non ce l’ha fatta – ha detto Stella – ma è giusto affrontare il tema, anche perché chi ha avuto questa malattia spesso deve affrontare problemi anche dopo la fase di follow up: in banca per contrarre un mutuo, sul lavoro, per stipulare un’assicurazione, chi ha avuto un tumore deve continuamente subire la violenza di un pregiudizio. Per fortuna c’è chi ha voluto legiferare su questo per garantire il diritto all’oblio oncologico". Riferendosi alla proposta di Marrocco, Stella ha ricordato che si tratta di una "battaglia di libertà", presentata in una città, come ha sottolineato Pallassini, "da secoli all’avanguardia per la cura e la disponibilità verso gli altri".