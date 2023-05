"Fortezza delle eccellenze Rsa, vediamo il progetto Le mie idee per la città"

Ecco le risposte di Nicoletta Fabio alle domande di Fabio Petri e Pino Di Blasio all’ultimo confronto nell’auditorium Cna prima del voto.

Fortezza Medicea. "Sono favorevole alla proposta di CNA di ospitare le eccellenze senesi. La Fortezza è nel progetto del Parco delle Mura per il quale sono arrivati fondi consistenti". RSA a San Miniato. "Siena è una delle città più anziane d’Italia. Il progetto a San Miniato prevede 120 posti per anziani non autosufficienti e 40 per persone in condizioni neurovegetative. Il pubblico deve farsi carico della sanità ma non ho pregiudizi verso il privato. Questo gruppo creerà nuovi posti di lavoro, ma per giudicare dovrò vedere il progetto"

Categorie e sindacati. "Totale apertura alle associazioni, con tavoli permanenti. Non solo è doveroso ma anche utile che il sindaco si faccia carico di questi rapporti e non li demandi".

Regione e Provincia. "Per l’alta velocità andrà individuato un punto baricentrico, l’ipotesi Rigutino va respinta. Ho parlato con il ministro che mi ha assicurato attenzione particolare".

I potenziali alleati. "La mia prima preoccupazione è che la gente voti. Ho detto subito che non avrei fatto apparentamenti, ho avuto interlocuzioni solo con Pacciani, ho sottoscritto i suoi nove punti. Solo Sena Civitas ha esternato il suo voto al ballottaggio".

Mps. "Deve continuare a essere una banca del territorio. A sostegno di cittadini, famiglie e imprese. Tutto quello che si può fare in tal senso deve essere fatto. La Banca è anche un ‘reddito’ per chi ci lavora e pesa sul Pil senese".

Personale "Ho parlato con dipendenti del Comune, ho percepito difficoltà, deve tornare un clima sereno. Negli ultimi tempi sulle assunzioni ci sono stati giochi da campagna elettorale".

Le priorità "Priorità al turismo, asset da non separare dagli altri. Vorrei una Siena città d’arte che sappia mettere in rete le sue bellezze".

Eleonora Rosi