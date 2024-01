Tanta voglia di teatro. Prevendita record per lo spettacolo scritto e interpretato da Chiara Francini ‘Forte e Chiara’, in programma al Teatro del Popolo di Colle per la regia di Alessandro Federico.

Nonostante la data della rappresentazione sia il 25 gennaio, infatti, tutti i biglietti disponibili sono già stati venduti e la sala ha registrato il ‘tutto esaurito’ con ben due settimane di anticipo sulla scadenza. "Orgoglio e soddisfazione – commenta una nota dell’assessore alla cultura Cristiano Bianchi – Grazie a tutti per aver scelto il nostro teatro, la nostra programmazione… la nostra città".