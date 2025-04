Forme in pelle è ai ‘saluti’. Lo storico negozio presto abbasserà la saracinesca

"Tanti clienti ci invitano ogni giorno a "non abbandonarli", però a questo punto la decisione è presa". Abbasserà definitivamente la saracinesca a Poggibonsi il 16 maggio il negozio Forme in pelle, un marchio presente nel centro storico da ben 43 anni. Inizialmente in via Francesco Costantino Marmocchi, ovvero dal 1982 dell’apertura, e dal 2014 in largo Gramsci, in fondo a via Maestra come usano dire i poggibonsesi per fotografare quella porzione della strada principale della parte antica della città. Tiziana Cesaretti e Fabiola Lucii, fondatrici del marchio e insieme nella conduzione della struttura da quel primo giorno, saluteranno dunque tra poco più di un mese i frequentatori dei loro spazi commerciali riservati ad abbigliamento e accessori. Una bottega di qualità e di successo, capace, con i suoi prodotti, di segnare un’epoca sul piano dei servizi rivolti alla comunità in due angoli distinti nel cuore di Poggibonsi. "Abbiamo raggiunto entrambe da qualche tempo l’età della pensione – raccontano le titolari – e così abbiamo scelto di chiudere questo percorso per noi assai gratificante nell’arco dei decenni. Grazie a tutte le persone che ci hanno concesso la loro fiducia, sostenendoci e apprezzandoci per i nostri articoli destinati alla vendita. Il comparto economico del ‘terziario’ è cambiato in maniera davvero notevole, non diciamo in questo senso alcunché di nuovo. L’alba degli anni Ottanta ci vide intente ad avviare l’attività con l’idea di diventare un riferimento nel settore per la gente del luogo. Abbiamo sempre privilegiato il rapporto umano, il contatto diretto con il pubblico, ricevendo in ogni circostanza a nostra volta dei riconoscimenti in termini di vicinanza e di simpatia. Ci siamo sentite anche ‘accolte’ noi stesse, aiutate. Oggi, viceversa, a dominare la scena sono molto spesso le transazioni online. Tutto un altro modo di concepire il commercio, rispetto alla volontà dalla quale eravamo animate in origine". Finisce un’era, insomma, alla luce di questo stop nel centro storico di Poggibonsi. Tempi tecnici da osservare e poi l’itinerario giungerà ufficialmente al capolinea per Forme in pelle.

Paolo Bartalini