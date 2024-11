Formazione elettorale. Due incontri per i giovani al Santa Maria della Scala

L’ufficio elettorale del Comune di Siena organizza due incontri formativi in materia elettorale per i giovani. Gli appuntamenti sono giovedì prossimo dalle 16 alle 19 e venerdì dalle 9 alle 13 all’interno della sala Italo Calvino di Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala. Il progetto è rivolto ai giovani iscritti nell’albo degli scrutatori e nell’albo dei presidenti di seggio e agli studenti del quinto anno degli istituti scolastici superiori, con l’intento di coinvolgerli in un percorso di formazione che servirà alla formazione tecnica per poter eventualmente presiedere gli uffici di sezione. Previsto l’intervento su ’Contributo per una storia delle leggi elettorali in Italia’ di Massimo Bianchi, docente dell’Università, quindi si ‘Svolgimento dell’attività all’interno di un seggio elettorale’ parleranno Lanfranco Perrone, Vittorio della Torre e Raffaella Bruttini. Al termine, spazio al dibattito.