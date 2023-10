Fontebecci cambia ancora. Il Comune: opera di un privato. La nuova ’isola’ sarà rimossa

Che ci fosse qualcosa di sbagliato era saltato subito agli occhi: quell’intervento alla rotonda di Fontebecci, principale accesso alla città da nord, creava zero vantaggi e tanti disagi, con una rientranza inutile davanti al marciapiede e ora sarà rimosso. Inutile, in realtà, perché è stato anticipato un lavoro che dovrà essere effettuato solo quando sarà conclusa la bretella di collegamento con la strada fiume. che passerà proprio tra il distributore e il convento. Quella rientranza sarà, appunto, l’innesto alla rotatoria ridisegnata.

Ma l’errore di tempistica è stato evidente ed è da ascrivere, mette nero su bianco il Comune, al privato che sta realizzando il vicino supermercato. L’opera, come la bretella di collegamento, è infatti realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione ed è tra l’altro considerata essenziale per evitare un ulteriore ingolfamento della viabilità in un’area già critica.

Nei giorni scorsi i sopralluoghi dei tecnici comunali e della polizia municipale avevano rilevato l’intervento non corretto. Ora, si afferma in una nota stampa di Palazzo pubblico, "l’amministrazione ha intimato al privato di rimuoverla celermente. Dallo stesso privato sono giunte rassicurazioni su tale rimozione e sugli altri lavori, che partiranno lunedì 16 ottobre e saranno effettuati nelle ore notturne, in modo da non compromettere la viabilità negli orari di maggiore flusso veicolare".

In attesa del nuovo collegamento, il raddoppio delle vie di accesso alla rotonda, è l’auspicio dell’amministrazione, dovrebbe agevolare lo scorrimento "Si tratta di un progetto – spiega l’assessore all’urbanistica Michele Capitani – inserito da anni nelle previsioni urbanistiche e fin qui mai realizzato. Il piano urbanistico approvato nello scorso mandato amministrativo ha dato il via al cantiere, che permetterà un miglioramento della viabilità, alleggerendo il traffico nella zona e consentendo un migliore deflusso dei mezzi: da Fontebecci sarà più semplice raggiungere la rotatoria di Siena Nord, con un migliore collegamento con la cosiddetta strada fiume. Nell’analisi dei flussi questo alleggerirà anche il traffico di via Fiorentina".