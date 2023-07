Fondi Pnrr, viale Garibaldi risorge Lavori per quasi 2 milioni di euro

di Marco Brogi

Risorge viale Garibaldi. Con il ‘tesoretto’ dei fondi comunitari, che per Poggibonsi ammonta a 10 milioni di euro, sarà completamente rinnovato il viale che porta il nome dell’Eroe dei due mondi, una delle strade principali della città, a due passi dal centro storico. Sulla rampa di lancio un restyling da un milione e 800mila euro: saranno rifatti asfalto, marciapiedi e illuminazione pubblica e realizzati percorsi per l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli alunni dalle due scuole del quartiere. Sono già state avviate le procedure per la progettazione definitiva e ad anno nuovo partiranno i lavori.

"Si tratta di un intervento particolarmente importante anche in chiave di ricucitura urbana con il centro storico – spiega il sindaco David Bussagli – Poggibonsi ancora una volta ha avuto accesso alle risorse comunitarie specificatamente destinate alle politiche di rigenerazione. Ringrazio la Regione che ha selezionato ABCura, il piano integrato di rigenerazione urbana promosso dal nostro Comune, e ringrazio anche tutta la struttura comunale e tutti i soggetti, gli enti, le associazioni di categoria, i sindacati che hanno partecipato alla definizione della nostra proposta e l’hanno resa più forte".

Il progetto ’ABCura’ è uno dei dieci progetti scelti dalla Regione tra le 46 idee candidate dai Comuni toscani sulla manifestazione di interesse in questione. A Poggibonsi, grazie a questi fondi, oltre alla riqualificazione di viale Garibaldi, saranno realizzate altre opere pubbliche di particolare rilevanza: il social housing in via Aldo Moro (costo 6 milioni di euro), che punta ad un incremento del patrimonio destinato all’edilizia sociale, alla riorganizzazione dei servizi per disabili e all’individuazione di nuovi modelli abitativi; il recupero del Parco della Fortezza di Poggio Imperiale con il collegamento con via Sangallo e il restauro della duecentesca Fonte delle Fate, (un milione e 400mila euro), opera di Balugano da Crema, il completamento dell’Archeodromo (350mila euro), il primo museo italiano all’aperto dedicato all’Altomedioevo che richiama ogni anno una media di circa 30mila visitatori. Come dire, insomma, che il ‘tesoretto’ di 10 milioni di euro di finanziamenti intercettati dal Comune di Poggibonsi da qualche tempo a questa parte comincia pian piano a trasformarsi in opere pubbliche.

La prossima sarà il recupero di viale Garibaldi.