Fondi per la sinagoga. Messaggi antisemiti sui social network. Scatta la denuncia

La comunità ebraica lancia una raccolta di fondi per sanare le lesioni causate dal terremoto del febbraio scorso alla copertura e alla volta della sinagoga di Siena. E sui social viene sommersa da un’ondata di messaggi antisemiti che non ti aspetti. Che scuotono la città e causano una levata generale di scudi mentre scatta la denuncia. Tutto segnalato all’Osservatorio sull’antisemitismo della Fondazione Cdec che monitora gli episodi di questo genere nel Paese e all’Ucei, l’Unione delle comunità ebraiche italiane. I commenti? Includevano l’uso di termini dispregiativi come ’giudei’ per descrivere appunto gli ebrei e suggerivano che gli sforzi di raccolta fondi della comunità puntassero ad appropriarsi di risorse immeritate dipingendo gli ebrei come avidi e ricchi, promulgando stereotipi legati al denaro. Qualcuno parla di denaro "buttato via", altri incitano a far sì che se ne occupi il Monte com’è stato per la moschea Colle. Ma c’è anche chi spende parole diverse: "Trovare queste sacche di antisemitismo mi addolora, la sinagoga è un tesoro del nostro centro storico e merita di essere restaurata". C’è chi sottolinea "che è un bene di tutti", altri "che è un capolavoro neoclassico".

"E’ abbastanza doloroso – commenta Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze e Siena dopo la denuncia – veder riemergere messaggi del genere in seguito ad una richiesta di aiuto per difendere un monumento ed un pezzo di storia della città che è di tutti. Abbiamo letto commenti infarcìti di luoghi comuni ed errori anche piuttosto grossolani, per fortuna non sono tutti così. E ci sono stati anche messaggi di sostegno oltre alle donazioni che stanno continuando ad arrivare. C’è solo da augurarci che prima o poi spariscano questi pregiudizi e vengano spazzate via offese e frasi antisemite che non appartengono a città come Siena e Firenze che hanno sempre mostrato vicinanza e sostegno verso la comunità ebraica".

"Esprimo solidarietà alla comunità ebraica, una comunità solida e con punti di riferimento significativi; a nessuno fa piacere essere preso di mira o denigrato su questi temi delicati e che riaprono ferite", ha detto il cardinale Augusto Paolo Lojudice in merito ai commenti e ai messaggi antisemiti sui social network. "Può sembrare che certe espressioni da certe minoranze contingenti siano sempre esistite e sempre esisteranno - ha sottolineato Lojudice -, dobbiamo fare attenzione a ribadire il valore opposto: quello dell’accoglienza, dell’interdisciplinarietà, del dialogo per crescere e maturare insieme". L’arcivescovo ha definito infine le offese antisemite "manifestazioni prive di senso, estremamente offensive che non pagano nessuno e lesive nei confronti di chi le fa".

"A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale vorrei esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla comunità ebraica di Siena a seguito dei deplorevoli messaggi antisemiti apparsi sui social subito dopo il lancio della raccolta fondi per restaurare e mettere in sicurezza la Sinagoga di Siena", dice il sindaco Nicoletta Fabio. "Non hanno offeso soltanto la comunità ebraica, ma un pezzo di storia della nostra città. Mi addolora che – conclude Fabio – ancora oggi ci si debba difendere da certi pregiudizi e si debba parlare di questi episodi vergognosi, fatti del genere non possono passare inosservati".

