Fondazione. Santa Maria. Giochi aperti

C’è chi ha presentato la candidatura per la presidenza della Fondazione Santa Maria della Scala, certo di avere già l’incarico in tasca e chi invece, pur consapevole di avere politicamente poche chance, lo ha fatto confidando, nel destino. Fatto sta che nel valzer di nomi, presunti sponsor e dichiarazioni, nessuno degli aspiranti presidenti ha capito che la scelta ultima spetta a una sola persona: il sindaco Nicoletta Fabio. E proprio il primo cittadino, dopo l’esame dei ’curricola’, potrebbe procedere con dei colloqui conoscitivi, al termine dei quali dovrebbe arrivare la decisione finale. Che non sarà dunque immediata, anche alla luce della delicatezza dell’incarico, vista l’importanza del rilancio dell’ex Spedale.