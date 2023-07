Fondazione Santa Maria della Scala A sorpresa Boschi lascia il Cda

Non c’è pace per il Cda della Fondazione Santa Maria della Scala: a sorpresa ha dato le dimissioni "per ragioni personali" Francesco Boschi, informatico e dirigente d’azienda che dal 2002 utilizza lo pseudonimo C.J. Johnson per scrivere nel suo blog.

Dopo l’addio di Michele Capitani, diventato assessore all’Urbanistica, e di Veronica Ferretti, docente e storica dell’arte, responsabile della sezione didattica della Fondazione Buonarroti, se ne va dunque anche Boschi, figura molto vicina al sindaco Nicoletta Fabio. Di qui la necessità da parte del Comune di provvedere in tempi brevi a un nuovo bando per sostituire il consigliere dimissionario.

Il sindaco Fabio, che ha tenuto per sè la delega alla Cultura, ha fatto sapere di aver già avuto un primo incontro con Lucia Cresti, presidente della Fondazione Santa Maria della Scala, per parlare del lavoro svolto e dei progetti futuri, sottolineando di essere già al lavoro per cercare "una nuova figura che possa rappresentare un degno sostituto" di Boschi.

L’obiettivo del primo cittadino è di dare gambe alla Fondazione, "creando un gruppo di lavoro in grado di dare valore all’istituzione" attraverso progetti concreti. In altre parole, secondo la nuova amministrazione comunale, la Fondazione non avrebbe esplicato tutte le proprie potenzialità. C’è poi da sciogliere il nodo riguardante Chiara Valdambrini, direttrice del Santa Maria dopo aver vinto la selezione pubblica, ma ancora non insediatasi a Siena. Infine il Cda, dove siedono anche Paride Minervini, Giovanni Liberati Buccianti e Cecilia Mostardini, ha come scadenza di mandato il 31 dicembre di quest’anno. Poi, in base alle nuove candidature, il sindaco procederà alle nomine. Insomma, la Fondazione pare ancora ’in divenire’.

Cristina Belvedere