Foenna, incontro sul ponte Bailey. Sono necessari quasi 500mila euro

Avanti con l’idea di costruire il ponte provvisorio. Per adesso un’ipotesi ma che potrebbe diventare realtà con il contributo degli imprenditori. Questa sera, a Torrita di Siena, ci sarà di nuovo un incontro con le attività economiche e produttive torritesi per un aggiornamento. L’appuntamento è alle 21 alla Casa della Cultura. Alla prima riunione, avvenuta la scorsa settimana, erano presenti numerosi imprenditori che hanno fornito le prime opinioni ma stasera si torna a parlarne. Il tempo non è poi molto.

Come è noto, il ponte sul Foenna che si trova sulla Sp 327 di Foiano che collega Torrita a Bettolle (ma nel territorio di Sinalunga), la prossima estate sarà oggetto di lavori (l’importo è di 1 milione e 240 mila euro, finanziato con risorse del Ministero delle infrastrutture) e la viabilità su quel tratto, attualmente regolata da semaforo, sarà chiusa per circa un anno. E se le alternative per la circolazione dei mezzi, con l’inizio dei lavori, si chiameranno Guazzino, località Rotone (ma anche Sinalunga), soprattutto per le aziende, ma non solo, l’allungamento dei tempi di percorrenza è qualcosa che riempie la testa di pensieri: ci troviamo in una delle zone più importanti con un passaggio di mezzi quotidiano, anche pesanti, notevole. Da qui l’idea della costruzione di un ponte Bailey provvisorio, ma servono le risorse.

Si parla di un costo di 735mila euro e, come ha spiegato il Comune, "per essere realizzata, quest’opera richiederebbe, oltre alle risorse già stanziate dai Comuni di Torrita e Sinalunga e dalla Provincia di Siena, una raccolta fondi tra i privati". Una raccolta, quella che interessa appunto i privati, che punta ad arrivare alla cifra mancante per il ponte provvisorio, e quindi 485mila euro. Ci sono imprenditori che sarebbero pronti a fare la propria parte ma è da capire se la cifra potrà essere raggiunta. Secondo quanto abbiamo raccolto saranno consegnate delle lettere alle aziende e, chi crederà in questo progetto, potrà avere dei ritorni in termini di visibilità.

"Intanto è importante sapere se c’è interesse – ci spiega il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi – anche se abbiamo già avuto un feedback importante". A Torrita il tema appare più sentito che a Sinalunga, sulla sponda torritese insistono numerose aziende vicino al ponte, senza considerare le attività che beneficiano del flusso dei visitatori. Il tema è centrale e le opinioni diverse. Ma c’è voglia di arrivare alla viabilità alternativa con il Bailey: adesso tutti i tasselli si devono incastrare.

Luca Stefanucci