Focus sul decoro urbano. Il Comune approva il nuovo regolamento

Il Consiglio comunale di Montepulciano ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del decoro urbano in materia di occupazione del suolo pubblico, per garantire una gestione più equilibrata, sostenibile e rispettosa dell’identità storica e paesaggistica del territorio. Il nuovo regolamento, che conta 20 articoli, è stato presentato dall’assessore alle Politiche Economiche e Produttive, Alberto Millacci.

"Il nuovo regolamento sul decoro urbano è un ulteriore tassello introdotto da questa amministrazione, dopo la regolamentazione dei Bus turistici, per favorire una crescita economica sostenibile e consapevole di Montepulciano, coniugando il necessario sostegno alle attività produttive locali con la tutela dei beni monumentali e la vivibilità degli spazi pubblici. Abbiamo attivato un percorso di confronto con le attività economiche del territorio, in particolare con commercianti e operatori della somministrazione, nonché la concertazione con le associazioni di categoria, per arrivare ad una stesura del testo quanto più possibile condivisa".

Tra le principali novità figurano le tutele rafforzate per gli edifici storici: davanti ai palazzi soggetti a vincolo monumentale l’occupazione di suolo pubblico è limitata o vietata, a seconda dei casi, per garantire la piena visibilità delle aree di maggior valore storico e architettonico del centro storico. In queste stesse zone viene inoltre introdotto l’obbligo di rimuovere, in alcuni periodi dell’anno considerati di bassa stagione o nei casi di chiusura delle attività per periodi superiori a sette giorni, le strutture temporanee che occupano suolo pubblico, per favorire una fruizione più libera degli spazi urbani. Il nuovo regolamento definisce inoltre in modo preciso materiali, colori e dimensioni degli arredi e dei ripari esterni, per assicurare uniformità e coerenza estetica con il contesto urbano. Novità anche per l’esposizione di merci all’esterno dei negozi: vengono introdotte maggiori possibilità di installazione di bacheche espositive rispetto al precedente regolamento, purché nel rispetto di criteri di sobrietà e armonia con l’aspetto storico del centro. "Con questo regolamento – dichiara il sindaco Michele Angiolini – vogliamo sostenere le attività economiche e garantire regole chiare che proteggano il valore storico e culturale dei nostri spazi pubblici. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’ambiente urbano, rendendo il centro storico ancora più accogliente, ordinato e vivibile, sia per i cittadini che per i visitatori". È prevista una fase transitoria per permettere alle attività economiche di adeguarsi, in particolare per quanto riguarda insegne e dispositivi già autorizzati, con tempistiche congrue e sostenibili.