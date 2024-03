Siena, flash mob con Laura Boldrini: “Stop bombardamenti a Gaza”

Siena, 10 marzo 2024 – Nonostante la pioggia in tanti hanno partecipato al flash mob in piazza Tolomei a Siena per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Alla manifestazione, promossa dalla Conferenza Donne Democratiche, dal Pd e dai Giovani Democratici di Siena, c’è anche la presidente Laura Boldrini.

"Questa è una richiesta da tutte le persone che hanno a cuore la pace – ha dichiarato Boldrini con in mano un cartello “Stop bombardamenti a Gaza” –. Abbiamo voluto fare questo flash mob perché a Gaza non c’è più tempo. Io sono rientrata due giorni fa dal valico di Rafah dove abbiamo vista una cosa paradossale: dalla parte egiziana 1.500 camion pieni di aiuti bloccati dalle autorità israeliane senza un motivo se non quello di rendere la vita impossibile alle persone che sono a Gaza, come in una trappola, in una prigione a cielo aperto. E poi dall’altra parte del valico ci sono giunti racconti drammatici. Non solo si muore per i bombardamenti israeliani ma si muore anche di fame. E il paradosso insopportabile e osceno è che gli aiuti ci sono ma le autorità israeliane impediscono il loro passaggio. Ora si gettano gli aiuti dal cielo. Ma questo è molto pericoloso. Diverse persone sono già morte. Poi comunque è una operazione costosissima. Dobbiamo costringere Netanyahu ad aprire i valichi, al cessate il fuoco”.