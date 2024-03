Flash mob ’Cessate il fuoco a Gaza ora’, l’appello delle donne Dem

La pioggia non ha fermato il flashmob ’Cessate il fuoco a Gaza ora’ promosso dalla Conferenza donne democratiche, dal Pd e dai Giovani democratici di Siena, cui ha partecipato anche l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata eletta nel collegio senese-grossetano. "Il cessate il fuoco immediato è una richiesta che viene da tutte le persone che hanno a cuore la pace – ha dichiarato Laura Boldrini –. Abbiamo voluto fare questo flashmob, anche sotto la pioggia, perché a Gaza non c’è più tempo. Sono rientrata due giorni fa dal valico di Rafah, dove abbiamo visto una situazione veramente paradossale: dalla parte egiziana 1500 camion pieni di aiuti umanitari bloccati dalle autorità israeliane senza un motivo, se non quello di rendere la vita impossibile alle persone che sono a Gaza, come in una prigione a cielo aperto. Dall’altra parte i racconti drammatici; a Gaza non si muore solo per i bombardamenti israeliani, ma anche di fame. Il paradosso insopportabile, direi osceno, è che gli aiuti ci sono".

Con il flashmob le donne democratiche hanno chiesto l’adozione di precise misure al governo, da adottare immediatamente. "Chiediamo al governo Meloni di dare seguito alla mozione che è stata approvata in Parlamento – ha detto Boldrini –, che si dia da fare, che partecipi agli sforzi e ai negoziati, che convinca il suo amico Netanyahu a porre fine a questa carneficina, perché il Parlamento gli ha chiesto di farlo". Gli slogan ’cessate il fuoco a Gaza ora’, ’stop ai bombardamenti’, ’ostaggi liberi subito’ e ’proteggere la popolazione civile’, ripetuti e scanditi chiaramente a più riprese, hanno animato la manifestazione.

"Siamo in piazza per diffondere messaggi importanti che riteniamo di dover rendere pubblici in questo momento così terribile, in cui a Gaza registriamo come dati soprattutto le morti di donne e di bambini – ha commentato Roberta Bemoccoli, nuova portavoce conferenza donne democratiche di Siena –. È in pericolo tutta la popolazione civile e ci sembra doveroso chiedere il massimo impegno da parte del governo per portare il messaggio nelle sedi opportune".