Fiume Elsa: operazione sicurezza. Un investimento di 210mila euro

Un investimento di 210 mila euro del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per mettere al sicuro il territorio dal rischio delle alluvioni. Al via due importanti interventi sul fiume Elsa per prevenire le esondazioni, che così tanti danni hanno provocato a suo tempo un po’ in tutta la Valdelsa. Il primo, già iniziato da alcuni giorni e interrotto per il maltempo, interessa il comune di Poggibonsi, ed è ripreso l’altro ieri.

Si tratta di lavori effettuati in località Masso da una ditta della provincia di Lucca per la realizzazione di un guado e l’ampliamento della vasca sottostante la cascata. Guado che permetterà di attraversare il fiume in bici collegando la Francigena ciclabile dalla Cappellina ai parcheggi e ai giardini del Vallone. L’altro intervento, eseguito da un’impresa valdelsana, prevede la manutenzione ordinaria, lo sfalcio di corsi d’acqua e opere idrauliche nel bacino dell’ Elsa, principalmente nei comuni di Poggibonsi, Barberino Val d’Elsa, San Donato in Poggio e San Gimignano. Opere in questo caso non ancora partite (ma accadrà a breve) e mirate a scongiurare il pericolo delle piene. Come dire, insomma, che il nostro territorio si sta attrezzando per mettersi al sicuro in caso di violenti acquazzoni. E a proposito di sicurezza, alcuni lettori ci hanno segnalato una frana proprio a monte del Masso (zona di Santa Caterina, a Poggibonsi), sollecitando tempestivi e adeguati interventi. Intanto, al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sono iniziate le grandi operazioni per per il rinnovo della dirigenza. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, di fatto tutti i consorziati, rimarrà a disposizione degli interessati fino al 15 maggio. In caso di ravvisato errore, entro questa data è possibile presentare reclami e richieste di rettifica al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Si voterà dal 1° al 5 ottobre dalle 9 alle 19. Saranno organizzati numerosi seggi in tutte le zone del comprensorio (dettagli nelle prossime settimane). Si potrà votare in uno qualunque dei seggi elettorali allestiti dal Consorzio, indipendentemente dal comune o dai comuni di ubicazione degli immobili di proprietà. Per informazioni e aggiornamenti sulle elezioni di tutti i Consorzi di Bonifica toscani è disponibile anche il sitowww.bonificalvoto.toscana.it.