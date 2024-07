Fises, esaurito il primo plafond. Terrosi: "Centrali per il territorio"

Il plafond del primo semestre è praticamente esaurito, si tratta di 58 pratiche per un valore di 6.323.500 euro. Una semestrale oltre le previsioni del piano industriale e in utile con un valore di oltre 600mila euro al 30 giugno. E a settembre nuove risorse in arrivo per i plafond già stanziati. Sono i risultati che fotografano l’attività della Finanziaria Senese di Sviluppo in questi primi sei mesi dell’anno. Mesi positivi che hanno visto una decisa ripresa delle richieste di finanziamento che tra il 2022 e il 2023 avevano avuto, invece, un calo in conseguenza dei tassi di riferimento alti.

"Già dalla fine del 2023 avevamo notato un ritorno alla richiesta di finanziamento – dice il presidente Massimo Terrosi –. Unatendenza che in questi primi mesi del 2024 si è confermato. Sempre ricordando il contesto economico".

"Il fatto che le domande alla Finanziaria siano in aumento, che abbiamo risultati positivi – continua Terrosi –, ci dicono che gli strumenti finanziari che proponiamo e le soluzioni sono interessanti per le esigenze delle imprese del territorio. Fises è davvero un volano per questo territorio e vede crescere il proprio ruolo".

Sempre velocissimi i tempi di concessione del credito e dei finanziamenti. Per le risposte infatti bastano 8 giorni per le operazioni deliberate dal direttore, ce ne vogliono 17 per le operazioni del cda.