Fine settimana tra concerti e visite gratuite

Sarà un fine settimana di musica e arte, alla Pinacoteca Nazionale di Siena. Oggi alle 17 Michael Chance, famoso controtenore britannico, e la SienAgosto Academy, che richiama musicisti da tutto il mondo, presentano il concerto conclusivo del programma ‘Promenade musicale’, con musica operistica dal Cinquecento all’Ottocento. Il pubblico e i musicisti saranno accolti nella preziosa cornice della Pinacoteca, a cui per l’occasione sarà possibile accedere con un biglietto ridotto di 2 euro. E domani, come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente la Pinacoteca dalle 9 alle 13.30 (la biglietteria chiude mezz’ora prima). Alle 11 sarà infine possibile partecipare a una visita guidata della durata di un’ora e trenta minuti (al costo 8 euro). Lo stesso giorno saranno visitabili in maniera gratuita anche il Museo Archeologico di Siena e Villa Brandi a Vignano.