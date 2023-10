Fine settimana con il botto. Torna Fashion Weekend. Centro storico mobilitato

Negozi di Poggibonsi protagonisti di eventi, nel fine settimana, per vivacizzare il centro storico. Numerose le adesioni tra le attività che compongono il Centro commerciale naturale per la nuova edizione di Fashion Weekend Via Maestra, un appuntamento che torna in grande stile e che si segnala come evento unico nel suo genere per annunciare l’inizio della stagione autunno-inverno. Un momento di indubbia eleganza, secondo gli intenti degli organizzatori, che racchiude in sé le peculiarità delle singole botteghe. Tutto all’insegna della valorizzazione dei negozi che, da soli o in collaborazione con altre realtà del commercio, presenteranno per l’occasione le novità del mondo dell’abbigliamento, delle calzature, degli accessori, dell’arredamento, dei viaggi. "Un mix interessante – si spiega dall’Associazione Via Maestra – che darà al pubblico e alla comunità della Valdelsa la possibilità di partecipare a tanti piccoli avvenimenti". A partire da questo pomeriggio, dalle 16, e fino a tutta la domenica: negozi aperti e possibilità di fare shopping scegliendo fra le varie proposte, in un contesto di idee fantasiose e interessanti dal cinema alla Barbie, dalle mini sfilate agli aperitivi glamour creando un percorso che riguarderà sia la Via Maestra che Borgo Marturi. "Un’iniziativa che ogni anno si ripete, ma che riesce costantemente a rinnovarsi anche grazie alla fantasia e all’intraprendenza dei commercianti", afferma Laura Martelli, presidente del Centro commerciale naturale. "Il nostro Fashion Weekend – aggiunge – rappresenta per il commercio locale e del circondario un momento importante in cui offrire un’immagine bella e accattivante del nostro centro". Adesso è dunque l’ora dello start per il viavai tra i negozi, anche per apprezzare lo slancio e la determinazione con i quali i commercianti di Poggibonsi cercano di regalare al centro storico la vitalità e l’energia, in virtù pure del lavoro che l’Associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale porta avanti a Poggibonsi con i vari marchi attivi nei differenti settori merceologici.

Paolo Bartalini