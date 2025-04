Finanziaria Senese di Sviluppo. Il Bilancio 2024 chiude in positivo. Utili per oltre 700mila euro

Il Cda della Finanziaria Senese di Sviluppo ha approvato il Progetto di bilancio della società relativamente al 2024. Un bilancio che presenta un andamento positivo e un utile netto di oltre 700mila euro. Nello stesso tempo, al 31 marzo sono già 3.5 milioni i finanziamenti erogati o in corso di erogazione. "E’ un risultato che ci aspettavamo – fa notare il presidente Massimo Terrosi –. Durante l’arco dell’anno il bilancio e l’andamento dell’attività della società sono stati verificati".

Ora il bilancio dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci che valuterà anche la destinazione dell’utile conseguito. L’assemblea sarà convocata a breve. "Lo avevamo già detto nel 2024 e poi già ora a inizio 2025: la richiesta di finanziamenti, sia pe l’attività ordinaria ma anche sui plafond specifici – continua Terrosi – ha ripreso in modo positivo e le richieste sono aumentate rispetto al 2023. Questo anche grazie alla discesa pur graduale dei tassi di riferimento, che ha stimolato le Imprese ad investire". La cifra già erogata o in fase di erogazione, relativamente alle domande di finanziamento, conferma questo trend. "In questa fase – aggiunge Terrosi – siamo impegnati a valutare altre richieste. C’è un grande lavoro da parte di tutta la struttura. Stiamo lavorando sulle proposte così come sulla valutazione di plafond che potranno essere attivati, in relazione alle esigenze dei soci e dell’economia del territorio".

"Viviamo in una fase economica complessa, resa ancora più difficile dall’incertezza, dalle guerre in corso, dagli aumenti dell’energia, dai dazi – conclude Terrosi –. Noi ci siamo per stimolare l’economia del territorio, per essere soggetto che collabora con le imprese. Il nostro è un ruolo importante e i nostri plafond il punto di riferimento per le pmi del territorio".

Il Piano Operativo del 2025 prevede uno stanziamento di 7,5 milioni di euro, suddivisi fra attività ordinaria: il Plafond imprenditoria Giovanile e Femminile, il Plafond imprese alluvionate 2024-2025, il Plafond Imprese del Corsorzio Cerchiaia, il Plafond in convenzione con Intesa spa per l’efficientamento energetico, il Plafond Smart e il Plafond destinato al Terzo Settore.