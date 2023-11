Finanziamenti ai musei. Le strutture ammesse

La Regione Toscana attraverso due bandi ha messo a disposizione un milione e ottocentomila euro di risorse per musei, ecomusei e sistemi museali. Alla provincia di Siena arrivano circa 140mila euro a sostegno di undici realtà oltre alla Fondazione Musei Senesi. "Si tratta di un contributo importante a sostegno di strutture vitali per il mondo della cultura e per il sistema del turismo a Siena e nei territori di tutta la provincia – dichiara Anna Paris, consigliera regionale Pd –. A livello regionale si registra un continuo aumento del numero dei richiedenti il contributo: quest’anno sono state presentate 113 domande da musei ed ecomusei a fronte delle 103 del 2022 e delle 90 del 2021".

"Il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico della Toscana è elemento di attrazione unico per visitatori da tutto il mondo", afferma Paris.

Ecco l’elenco dei musei senesi ammessi nel 2023 al contributo della Regione Toscana: Santa Maria della Scala 12.016,18; Accademia Fisiocritici 12.219,65; Museo civico archeologico e dell’arte sacra di Asciano 8.537,07; Museo archeologico del Chianti senese di Castellina in Chianti 10.615,32; Museo civico per la preistoria del monte Cetona di Cetona 10.182,18; Museo civico archeologico delle acque di Chianciano Terme 10.445,16; Museo diocesano - Palazzo Borgia di Pienza 11.474,28; Parco museo minerario di Abbadia San Salvatore 8.992,98; Pinacoteca Crociani di Montepulciano 9.571,51; Museo archeologico Poggio Civitate di Murlo 9.651,64; Museo civico archeologico della Collegiata di Casole d’Elsa 8.717,94; Fondazione Musei Senesi 27.057,06.