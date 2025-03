Filo diretto con i protagonisti. L’assessore regionale Bezzini oggi risponde alle vostre domande

L’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini sarà oggi il primo dei nostri ospiti illustri, pronto a rispondere alle domande di lettori e cittadini tutti: l’assessore sarà in redazione questa mattina dalle 11.30 alle 12.30. Inauguriamo dunque l’appuntamento col ‘filo diretto’ con i protagonisti della nostra realtà ed è la sanità il primo tema in discussione. Sono tanti i nodi da sciogliere che quotidianamente finiscono in cronaca: c’è il problema cronico dell’accesso ai servizi e soprattutto agli esami diagnostici e a visite specialistiche che allungano irrimediabilmente le liste di attesa. Ci sono i tanti interventi avviati e da avviare con finanziamenti pubblici, a partire da quelli Pnrr, che vedono la Regione in cabina di regia per coordinare gli investimenti statali ed europei che ricadono sul territorio: solo a Siena ci sono in ballo la ristrutturazione e ampliamento delle Scotte e la realizzazione della nuova sede Asl in viale Sardegna. Fra i temi caldi c’è sempre la medicina generale, che da tempo va paventando derive accentratrici che potrebbero cancellare la presenza capillare degli studi medici nei paesi. E all’orizzonte c’è la grande svolta: quella delle Centrali operative e di Case e Ospedali della Comunità che andranno a ridisegnare i servizi sui territori. Infine, ci sono i nuovi servizi, dallo psicologo di base alla telemedicina, fino al ruolo sempre più importante delle farmacie.

