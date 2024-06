Film ’Resilienza’. Domani le riprese in centro storico

Domani le riprese cinematografiche della società Alebrije Producciones con sede in Città del Messico. La società produrrà un lungometraggio intitolato ’Resilienza’ del regista messicano Gustavo Loza, che prevede alcune scene a Siena e Cefalù. In particolare le riprese saranno realizzate in piazza del Campo, piazza Duomo, via della Galluzza e in via XXV Aprile con assetto leggero, senza utilizzo di carrelli o meccanismi che occupino il suolo pubblico. Il progetto è stato condiviso con Toscana Film Commission, dipartimento della Fondazione Sistema Toscana della Regione Toscana.