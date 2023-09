Sinalunga, la Fiera alla Pieve a favore della Fondazione dell’ospedale Meyer

Sinalunga (Siena), 27 settembre 2023 - Con uno dei suoi eventi più grandi e storici, il Comune di Sinalunga, nella prima settimana di ottobre, diventa la protagonista della Valdichiana. La centenaria Fiera alla Pieve, con le sue quasi 70mila presenze registrate nel 2022, è orami diventato un importante appuntamento di promozione e valorizzazione della Valdichiana senese. L’organizzazione della Fiera alla Pieve, che da oltre 100 anni è legata alla Madonna del Rosario conservata nella Chiesa di Pietro Ad Mensulas di Pieve di Sinalunga, è gestista dal Comune di Sinalunga che può contare sull’apporto delle sue associazioni e sui singoli che durante il periodo di fiera partecipano all’allestimento e alla pianificazione dell’appuntamento. Anche per il 2023, la Fiera alla Pieve, dove sono attesi quasi 600 banchi per la giornata del Martedì di Fiera, ha rispettato la tradizione con l’esposizione di Razza Chianina e la mostra mercato di prodotti agricoli, sempre con uno sguardo attento all’innovazione per permettere alla manifestazione di crescere e svilupparsi sempre di più in futuro. Tra i tanti appuntamenti organizzati dall’amministrazione nell’ambito dell’evento, c’è da sempre un ampio spazio anche per la solidarietà. Ogni anno infatti la Fiera alla Pieve contribuisce ad aiutare le associazioni benefiche e del terzo settore grazie a una cena di beneficenza di raccolta fondi che nasce dalla collaborazione dei ristoratori e delle attività produttive del territorio, che oltre a essere un appuntamento benefico ha l’intento di promuovere i piatti tipici della tradizione. Quest’anno la cena di beneficenza della Fiera alla Pieve, organizzata grazie all’aiuto dell’Associazione Unione Regionale Cuochi, Fisar Valdichiana, dall’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Artusi’ di Chianciano Terme e alle attività di Sinalunga che hanno voluto dare il loro apporto (i Cotti in Pasta, i panifici Maccari, Cresti e Mediterraneo, l’Enoteca Bianco Rosso e Bollicine, l’Azienda Agricola Il Sosso, Valdichiana Carni, Tenuta La Fratta, Macelleria Belli, Caseificio Valdorcia), andrà ad aiutare la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, in particolare una parte della somma raccolta andrà a supporto del reparto di oncoematologia del reparto pediatrico Meyer. Oltre ai medici del reparto dell’oncoematologia, all’appuntamento benefico saranno presenti gli infermieri e i rappresentati di associazioni per sensibilizzare alla donazione di midollo. “Inaugurare il primo giorno di questa nostra tradizionale manifestazione all’insegna della solidarietà, sottolinea ancora una volta la propensione dell’amministrazione comunale a mettere al centro le questioni sociali e sanitarie. Porgere una mano al grande lavoro della Fondazione Meyer ci fa davvero piacere e ne siamo orgogliosi. Grazie alla Fanfara del quarto Reggimento dei Carabinieri, che stimolati da questa causa, hanno garantito la loro presenza e accettato di venire a Sinalunga per arricchire questo primo giorno di Fiera alla Pieve. Quella della cena di beneficenza sarà un momento di promozione delle eccellenze enogastronomiche, ma con la mano nel cuore perché “lo sguardo” verso i piccoli, è la prima solida pietra per il futuro” – è il commento del sindaco Edo Zacchei. La cena di beneficenza, in programma per sabato 30 Settembre alle ore 20:30 in Viale Trieste a Pieve di Sinalunga, insieme al taglio del nastro e al concerto della Fanfara del quarto Reggimento dei Carabinieri di Roma, apre il ricco programma della Fiera 2023 che terminerà domenica 8 Ottobre e manderà così in archivio la Fiera 2023.

