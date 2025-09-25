La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Siena
25 set 2025
LUCA STEFANUCCI
Cronaca
  3. Cronaca
Fiera alla Pieve, conto alla rovescia. Seicento banchi con tutte le merci

Dal 4 al 12 ottobre un programma ricco di iniziative per valorizzare le tradizioni locali e promuovere il territorio

Conto alla rovescia per la Fiera alla Pieve di Sinalunga

Sta per tornare la Fiera alla Pieve a Sinalunga che vedrà nella sua giornata "clou", quella di martedì 7 ottobre, oltre 600 banchi annunciati a dimostrazione di un format, quello delle fiere, che continua a resistere e ad affascinare pur se "con il fiato sul collo" dello shopping online e dei tempi che cambiano. Dedicata alla Madonna del Rosario, la Fiera alla Pieve si articola in un calendario di eventi che va dal 4 al 12 ottobre. Un punto fermo anche per le associazioni che si rendono protagoniste e un toccasana per i commercianti considerato il ’fiume’ di gente attesa. Mostra-mercato, esposizione della Chianina, spettacoli, street food e il luna park sono gli ingredienti principali di un appuntamento che ha una sua geografia definita: viale Trieste sarà il cuore pulsante di attività e spettacoli (concerti, degustazioni, dimostrazioni, lo ’Sbaracco in Fiera’ con i commercianti, il 6 e 7 ottobre, che metteranno in mostra prodotti e offerte); il parcheggio della stazione (Piazza S. Guerri) ospiterà invece la Fiera dell’Agricoltura con la mostra interprovinciale della Chianina e i prodotti tipici. Il luna park si accenderà tra via Ginsburg e via Pier Paolo Pasolini. Spazio anche alla solidarietà: una parte del ricavato della cena di beneficenza, che chiuderà la kermesse, sarà devoluto alla Fondazione Italiana Autismo. Sabato 4 ottobre il taglio del nastro sarà alle 16.30 in viale Trieste, in una giornata che prevede anche la Marcia della Pace al mattino tra le frazioni di Bettolle, Scrofiano, Rigomagno e Farnetella. Nella giornata di martedì, quella più attesa e dove Sinalunga si ferma per la fiera, ci sarà anche l’annullo filatelico dedicato alla Fiera alla Pieve 2025 (ore 10-16 in viale Trieste) e, alle 11, nella chiesa San Pietro ad Mensulas, la messa presieduta dal cardinale Lojodice e la consegna della borsa di studio dedicata a Maria Giovanna Baris.

Davvero tante le idee dedicate all’enogastronomia, come ’Alla scoperta dello Champagne’ (8 ottobre, ore 17), un appuntamento con i produttori di Champagne di Ay-Champagne (il Comune di Sinalunga è gemellato con quello francese dal 2002). Come le associazioni, anche le scuole saranno protagoniste, tra progetti e non solo. Tra tradizione e novità, la Fiera alla Pieve di Sinalunga è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia.

