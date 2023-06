Festival Torrita Blues, è qui la festa Da Irene Grandi alla cena solidale

Torrita di Siena si veste a festa per Torrita Blues 2023, trentacinquesima edizione del Festival di musica che si svolgerà da giovedì 22 a sabato 24 giugno. Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell’assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, la consigliera regionale Elena Rosignoli, l’assessore comunale di Torrita di Siena Roberto Trabalzini e il direttore artistico del Festival Luca Romani.

"Un evento importante che si svolge in un luogo bellissimo e che renderà Torrita di Siena, per qualche giorno, la capitale della musica e del blues in Toscana – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale –. È un’iniziativa da far conoscere e promuovere a livello regionale, un festival che tiene insieme cultura, arte e sociale. Una parte dell’incasso della cena sarà destinato ad un progetto di solidarietà Fondazione Casa Marta, che aiuta i bambini che soffrono, con la partecipazione di Unicoop Firenze. Un ringraziamento per aver promosso questa importante iniziativa musicale che sarà un momento di festa e divertimento, ma anche di solidarietà".

"Presentiamo una manifestazione molto legata al territorio – ha detto Elena Rosignoli consigliera regionale – che è diventata uno dei festival più importanti al livello europeo, richiama grandi artisti e appassionati di musica da ogni parte di Italia".

"Il Festival si svolge da 35 anni ed è diventato ormai una tradizione per la nostra città – ha detto Roberto Trabalzini assessore all’associazionismo del comune di Torrita – dobbiamo ringraziare l’associazione che porta avanti questo impegno nel tempo e riesce a portare i grandi nomi del blues nazionale e internazionale. Non ci siamo fermati neppure nel periodo del Covid e questo significa che esiste ormai un legame molto forte tra questo festival e la nostra città". "La prima serata di giovedì 22 giugno inizia – ha detto il direttore del Festival Luca Romani - con la tradizionale cena Bluesconcerto in Piazza Matteotti con i vincitori di Effetto Blues 2023, Lil Mama Blues (da Cuneo), Low Town (da Domodossola) e Matteo Pizzoli’s True Grit (da Brescia); tutte band giovani e talentuose. Venerdì 23 giugno, dopo il riuscito esperimento dello scorso anno con Alex Britti, la 35° edizione vedrà protagonista un altro importantissimo nome della scena musicale italiana, Irene Grandi. La serata sarà aperta dal Trio Insolito e da The Crowsroads interessantissima band italiana legata alla tradizione del Blues. La terza serata vedrà il ritorno a Torrita di Siena del Chicago Blues nel suo concetto più puro. Chi meglio del figlio di Muddy Waters può rappresentarlo. Mud Morganfield (primogenito del grande bluesman) è infatti la rappresentazione più puntuale e fedele di queste sonorità provenienti dalla windy city americana".