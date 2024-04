Festival ’Parole in cammino’. Premio a Maria Rita Parsi

Nella quarta giornata dei lavori di ’Parole in cammino - Il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia’ è stato assegnato il Premio Visioni alla psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. A consegnare il premio la presidente della Società Dante Alighieri di Grosseto Letizia Stammati. Questa la motivazione: "Premio visioni a Maria Rita Parsi per aver tracciato percorsi originali e coraggiosi, e aver intrapreso strade nuove nel campo della psicologia e non solo, anche dalla prospettiva di un impegno e un lavoro intellettuale militante". La premiazione ha concluso i lavori del pomeriggio che ha visto impegnati sul tema della comunicazione, parità di genere e intelligenza artificiale i docenti e blogger Filomena Cataldo e Johnny L. Bertolio con ’La parità di genere nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera o lingua seconda’, condotti dal presidente del Comitato della Società Dante Alighieri di Siena Luca Bonomi.

Quindi incontri su ’Intelligenza artificiale ed evoluzione culturale”, ’Energia delle buone notizie’ premio giornalistico di Estra. La linguista Cecilia Valenti dell’Università per Stranieri di Siena ha moderato l’incontro ’La parità di genere, il giornalismo e la comunicazione istituzionale’ con Mariangela Cassano presidente Actionaid, Chiara Galgani autrice di ’Leadership al femminile. Esiste davvero’, Olimpia Sani giornalista.