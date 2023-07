Festival Orizzonti A Chiusi: 8 Giorni di Arte, Musica e Cultura

Parte il festival Orizzonti: fino al 6 agosto Chiusi sarà invasa da tanto teatro, danza, musica, visitazioni, incontri letterari e laboratori. Proprio oggi l’esordio con tre appuntamenti: alle 11, in piazza del Duomo, l’inaugurazione e la presentazione itinerante della mostra fotografica ’Metamorphosys’ di Stefano Lista in collaborazione con Flashati Cinefotoclub. Alle 18, al Museo Nazionale Etrusco, una mostra del grande fumettista Fabio Civitelli. In anteprima nazionale saranno presentate alcune tavole della nuova storia di Tex in uscita per i 75 anni del personaggio.

Infine la musica, a partire dalle 19, al Chioschetto, Uadg in concerto in collaborazione con la scuola di musica Aulos: un laboratorio dal vivo che unisce artisti di varia estrazione che si esibiranno in molti generi, dalla classica al jazz, dal rock alla elettronica, anche improvvisando. Orizzonti torna a essere un festival diffuso, non la classica rassegna teatrale estiva: la kermesse sarà una sorta di invasione festante dell’intera Chiusi perché i circa 30 eventi previsti si svolgeranno in tanti posti caratteristici, dal lago ai vecchi lavatoi. Una rassegna che porta l’impronta del direttore artistico Marco Brinzi: "Il patrimonio artistico e culturale di Chiusi - dice - è davvero unico. Volevo che fosse una sorta di ‘vetrina’ anche per chi ancora non la conosce. L’obiettivo, per una futura edizione, sarà dedicare parte del festival alle persone straniere in visita alla città".

Info su www.orizzontifestival.it.

Massimo Montebove