Festival Live Rock "Zero Biglietti" a Acquaviva: 5 Giorni di Concerti Gratuiti

"Dall’alt rock dei dEUS al punk-queer di Peaches, dal groove urbano made in Congo degli Jupiter & Okwes alla regina dell’alt-elettronica italiana Meg. E poi Lander & Adriaan, Giuse The Lizia, Auroro Borealo, Milanosport". Si presenta così la ventisettesima edizione del Live Rock Festival, organizzato dal collettivo Piranha, che dal 6 al 10 settembre si prepara ad andare in scena all’Ex Fierale di Acquaviva, vicino Montepulciano.

Cinque giorni di concerti a ingresso libero, con il meglio della scena internazionale e italiana. "Zero biglietti, zero mainstream – promettono gli organizzatori – il Live Rock Festival è questo". Quindici band che si alterneranno sul palco, a partire da mercoledì 6, quando a salire sul palco saranno Meg, la regina dell’alt-elettronica italiana, e gli Ada Oda, band di Bruxelles che mischiao pop, rock e atmosfere anni Ottanta, mentre ad aprire la serata tra punk e rock ci saranno i bolognesi Brenso.

I dEUS con il loro nuovo album ‘How to replace it’ saranno i protagonisti di giovedì 7, quando si esibiranno anche i Milanosport, synth-pop band premiata al Great Escape Festival di Brighton, e Miglio, il progetto tra post punk e cantautorato di Alessia Zappamiglio. Venerdì 8 arriverà Peaches, principessa punk-queer e regina dell’electroclash, preceduta dai belgi Lander & Adriaan, synth, dance underground, e gli Hey!Himalaya, cantautorato verniciato di elettronica e pop. Sabato 9 tutto da ballare con Jupiter & Okwess e i pugliesi Guatemala.

Auroro Borealo chiude il festival domenica 10, in una serata che porterà ad Acquaviva anche Giuse The Lizia e le tastiere spaziali dei Pijamaparty. Tutti i concerti inizieranno alle 21.30.

Riccardo Bruni