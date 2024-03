Festival di Pasqua. Tra musica e attualità

Tre fine settimana a Montepulciano, da Pasqua a metà aprile, con la musica e la cultura, per un evento che è diventato ormai un’istituzione. A proporre un cartellone ricco e intenso è il Festival di Pasqua, alla nona edizione, dovuto alla competenza e all’inventiva della coppia Eleonora Contucci-Carlo Cavalletti, entrambi docenti di conservatorio, lei cantante lirica, lui direttore artistico e manager, ma soprattutto animati da una grandissima passione per la musica. Il programma 2024 sembra teso su un elastico che collega il passato al presente: mentre si celebreranno gli anniversari di due artisti di Montepulciano, il poco conosciuto ma avveniristico musicista Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, nato nel 1624, e il più noto librettista Marco Coltellini, che vide la luce nel 1724, l’attualità sarà parimenti protagonista.

A ricordare Mealli sarà la giovane violinista di Montepulciano Lucrezia Nappini, affermata anche all’estero, con il trio barocco ’The Heartfelt Band’ (12 aprile), mentre Coltellini, insieme alla figlia Celeste, soprano, sarà celebrato il 6 aprile dall’Orchestra Poliziana dell’Istituto di musica ’Henze’. "Vogliamo accendere idealmente un fuoco che porti la bellezza, il calore della cultura e della musica, che oggi tanto manca, nella parte spirituale di ognuno di noi – afferma Eleonora Contucci –. Per il mondo non è un momento idilliaco, vorremmo contribuire a sollevare gli animi".

Non mancheranno momenti di riflessione sull’attualità grazie a ospiti come il filosofo Massimo Cacciari e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International. Due gli appuntamenti per l’ex-sindaco di Venezia: sabato 13 aprile mattina con gli studenti dei Licei, nel pomeriggio con la professoressa Maria Grazia Marchianò, mentre Noury sarà presente domenica 14. Si inizia sabato 30, ore 18, Palazzo Contucci, con un ’Omaggio a Puccini’, protagonisti il tenore Antonio Corianò e la stessa Contucci. Poi due concerti con l’ensemble dei Baroccoli: la domenica di Pasqua, alle 21, nel Duomo di Pienza, e lunedì 1 aprile alle 17, nella Chiesa del Gesù di Montepulciano. Informazioni al sito www.festivaldipasqua.it

Diego Mancuso