Festival di Danza Excelsior. Le stelle internazionali del balletto in scena al Teatro dei Rinnovati

Il 29 aprile nel mondo si celebra la Giornata Internazionale della Danza. La data commemora il giorno della nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), coreografo, didatta e teorico, il cui pensiero è alle origini del balletto moderno. In questo contesto oggi e domani al Teatro dei Rinnovati torna il Festival di Danza Excelsior in memoria di Bruno Vescovo con la sua 12ª edizione, organizzato dal Balletto di Siena con il direttore artistico Marco Batti e l’assessorato alla Cultura del Comune. L’evento è dedicato allo storico primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, Bruno Vescovo.

La kermesse avrà inizio oggi alle 21 con il consueto Galà, che vedrà alternarsi sul palco artisti internazionali. Tra i grandi nomi presenti in questa edizione figurano Bianca Scudamore, ballerina solista dell’Opèra di Parigi, e Milo Avêque che emozioneranno il pubblico con ’Romeo e Giulietta’, oltre a esibirsi nel passo a due del II atto de ’Le Corsaire’. La prima ballerina Aneliya Dimitrova e Ivaylo Yanev, danzatori della State Opera Stara Zagora si esibiranno invece nel celebre passo a due del grande repertorio classico tratto da ’Diana and Acteon’ e nel duetto neoclassico ’Le piedestal des vierges’, coreografato per loro da Claude Brumachon.

Asja Marabotti, già ballerina della Kibbutz Dance Company, presenterà due coreografie in coppia con Giorgia Bevilacqua e Riccardo Ciarpella. Infine Vittorio Galloro, già ballerino solista al Balletto Nazionale di Cuba, all’Opera di Budapest e al Balletto Nazionale di Praga, e Arianne Lafita Gonzalvez, già prima ballerina del Balletto di Cuba di Laura Alonso e successivamente ballerina della Victor Ullate Comunidad de Madrid, danzeranno i passi a due del repertorio classico, il primo dal II atto de ’Il lago dei cigni’ e il secondo da ’Il carnevale di Venezia’. Domani un appuntamento da non perdere: sarà rappresentato per la prima volta in assoluto ’P.I. Čajkovskij, il mistero dietro la musica’. Il nuovo spettacolo del Balletto di Siena firmato dal Maestro Marco Batti racconta, con i suoi suoni e le sue coreografie, il vissuto del compositore, padre delle musiche che accompagnano e elevano le più grandi opere del XIX secolo, come il ’Lago dei Cigni’ (1876), ’La bella addormentata del bosco’ (1890) e lo ’Schiaccianoci’ (1892).