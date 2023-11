Festival dell’Agricoltura: un successo

E’ stato un altro successo di pubblico la tre giorni del ritorno dentro le mura del popolare Festival dell’Agricoltura. Una festa biologica messa in piedi dal Biodistretto di Sangi guidato da Marco Arduini con la collaborazione patrocinata dal Comune e dai nuovi ‘operatori’ del biologico che resistono in questa storica e secolare vecchia disciplina contadina. Festa al passato con la fiera dei banchi della biodiversità dai prodotti della terra, formaggi, insaccati, marmellate, artigiani del legno e molto altro, alle suggestive piante da frutto rigorosamente biologiche e da giardino distese in piazza Cisterna (foto), le degustazioni dei vini bio, olio evo serviti e consigliati dai sommelier Fisar; Sandra Agostini e Massimo Campolongo della food blogger Sabrina Fattorini, il ‘pranzo contadino’ con la musica dal vivo, intrattenimento per bambini. E via scorrendo. Il tutto condito dalla musica dal vivo. Festa contadina cominciata in sala Tamagni con il convegno ‘Dalla crisi della civiltà contadina alla rinascita di nuovi progetti e paradigmi: Agroecologia, biodistretti, comunità locali’.

Romano Francardelli