Festival della Terra. Via alla tre giorni

Si apre oggi la tre giorni di festa biologica con il ‘Festival della Terra’. Degustazioni, convegni, musica dal vivo, intrattenimento per bambini, banchi della biodiversità, ‘contadini’, produttori biologici e artigiani ecosostenibili di tutta la Toscana. Gli ingredienti in questa ottava edizione dedicata alla ‘Resistenza contadina. Agricoltura Biologica: una sfida coraggiosa’ organizzata dal Biodistretto di San Gimignano e patrocinato dal Comune. Su il sipario alle 20,45 in Sala Tamagni, convegno; ‘Dalla crisi della civiltà contadina alla rinascita di nuovi progetti e paradigmi: Agroecologia, biodistretti, comunità locali’. In cattedra l’agricoltore Marco Arduini presidente del Bio Distretto; il prof Gaio Cesare Pacini docente e presidente dell’associazione italiana di Agroecologia, all’Università di Firenze.

Romano Francardelli