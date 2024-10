Festival della pedagogia. Un pieno di appuntamenti e tanti gli ospiti previsti

Un pieno di appuntamenti e tanti ospiti, tra cui anche il cantante Lorenzo Baglioni. È tempo di Lef. Il festival della pedagogia, il cui acronimo richiama i valori associati all’epoca della Rivoluzione Francese (Liberté Egalité Fraternité), torna a Poggibonsi con un calendario fitto di eventi di vario tipo, tra letture, conferenze, incontri e spettacoli. Al centro del festival, a cura di Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi, Assessorato alle politiche educative, ci sono diversi temi che riguardano espressamente l’educazione di ragazze e ragazzi. Dal 4 novembre al 17 dicembre, al Teatro Politeama ma anche nei cortili delle scuole della Valdelsa aderenti, si terranno incontri con autori ed esperti, laboratori per genitori e figli, letture e spettacoli selezionati per il pubblico più giovane. Seguirà una seconda parte in primavera. Il cartellone di Lef viene arricchito, per quanto riguarda gli spettacoli, da alcune programmazioni già presenti in altre rassegne di Discipline(s) attingendo al progetto Kids promosso da Timbre con Teatro a Merenda Scuole, direzione artistica Luca Losi, e da Ombre d’Inverno per il Festival delle Ombre con la direzione artistica di Marcella Fragapane. "Sono molto contenta di poter presentare la prima parte del cartellone del Festival pedagogia Lef che si inserisce tra le iniziative dell’amministrazione a sostegno delle politiche educative e della genitorialità – spiega l’assessora alle Politiche Educative Elisa Tozzetti - quest’anno il cartellone segue l’anno scolastico e prevede due momenti: quello autunnale, che presentiamo adesso, e un momento a primavera, che sveleremo più avanti e che vedrà altri incontri, laboratori e giochi in piazza. In questa prima sezione ci saranno cinema, teatro, approfondimenti e tanti appuntamenti dedicati a temi diversi, come sempre affrontati attraverso vari linguaggi. Dal bullismo, alla pace, alla riflessione pedagogica. Centrale è il tema della valorizzazione dell’unicità di ciascuno". "Ringrazio la precedente amministrazione – aggiunge Tozzetti - per il lavoro di programmazione già avviato, le associazioni, i volontari, gli istituti del territorio e tutti coloro che hanno contribuito insieme al Comune e alla Fondazione Elsa, alla realizzazione del cartellone di quest’anno".

Fabrizio Calabrese