Feste cateriniane La cerimonia in Piazza il 29

Prenderanno il via mercoledì 26 le celebrazioni in onore di Santa Caterina, compatrona d’Italia e d’Europa: temi centrali la pace e il gemellaggio ideale con Assisi, la città di san Francesco, compatrono, insieme a S. Caterina d’Italia. Appuntamento alle 17,30 al Santuario-Casa di Santa Caterina con la conferenza di monsignor Benedetto Rossi su "La riforma della Chiesa e il ministero di Pietro nelle lettere a Gregorio XI".Giovedì 27 aprile alle 21 nel Duomo il Concerto in onore di Santa Caterina a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franci”.

Sabato 29, in occasione della festa liturgica della Santa senese, è previsto un articolato programma di celebrazioni:alle 11 al santuario messa del cardinale Augusto Paolo Lojudice insieme a tutti i sacerdoti della diocesi. Alle 15 in Viale XXV Aprile a Siena omaggio floreale alla statua della Santa da parte di tutte le parrocchie, le associazioni e le aggregazioni. Alle 16 presso la Basilica di San Domenico, la celebrazione presieduta dal cardinale e concelebrata da un Vicario del Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, da Padre Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, e da tutti i sacerdoti presenti. In quest’occasione ci sarà anche la ’Conferma del Credo’ a tutti i cresimati e i cresimandi dell’Arcidiocesi. A seguire, la grande processione verso Piazza del Campo. Qui alle 18 l’arrivo della processione e i discorsi di Lojudice, del sindaco Luigi De Mossi, del sindaco di Assisi Stefania Proietti. E la testimonianza di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig - Arsenale della Pace di Torino. In tale occasione si terrà la premiazione del concorso "In viaggio con Caterina" promosso dall’ufficio scuola dell’arcidiocesi. La cerimonia si concluderà con la sbandierata delle contrade e con la solenne benedizione all’Italia e all’Europa con la reliquia di Santa Caterina.