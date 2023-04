Festa in Valdichiana Dal 21 via al luna park

Con la primavera, e quindi insieme ad un clima migliore, tornano anche tante tradizioni e più precisamente quegli eventi identificativi di un paese in grado di unire generazioni diverse. Tra i più attesi c’è la Fiera del Primo Maggio a Montepulciano, il tradizionale "Fierone" che nel 2022 ritornò dopo i due anni di pausa a causa della pandemia. Quest’anno la festa cade di lunedì e quindi si prevede tanta gente in più che sfrutterà il ponte e che magari non vorrà rinunciare a fare un giro tra i banchi di quello che è l’evento primaverile più grande in Valdichiana. L’atmosfera di festa si inizierà a respirare in anticipo grazie al luna park nel piazzale "P.Nenni", tappa fissa per i più giovani ad iniziare dagli studenti delle scuole superiori che iniziano a sentire il "profumo" delle vacanze estive. Il Comune di Montepulciano ha comunicato le prime novità in vista dell’evento. Ad iniziare dallo spostamento del mercato settimanale del giovedì che traslocherà il 20 e 27 aprile in piazza S.Agnese ed ai giardini Poggiofanti. Il luna park inizierà la sua avventura il 21 aprile quando aprirà al pubblico ma a partire dalle ore 9 di lunedì 17 aprile sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, fino alle ore 14 del 3 maggio nel piazzale P.Nenni per consentire il montaggio, lo svolgimento e il conseguente smontaggio del parco giochi. In questo arco di tempo i bus urbani ed extraurbani sosteranno in Piazza Nenni nello spazio di fronte all’autostazione, nel primo livello di Piazza della Misericordia e in via Loris Fortuna. Il giorno della Fiera ovviamente la circolazione stradale sarà rivoluzionata. Le modifiche temporanee sono state pubblicate nell’ordinanza dell’area polizia municipale consultabile nel sito del Comune di Montepulciano.

L.S.