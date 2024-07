Festa in piazza per la vittoria di Porta Nova

Una bella festa a tinte bianco-nere. Questi i colori di Porta Nova che sabato in piazza Matteotti, a Torrita di Siena, ha festeggiato con una apprezzata cena la vittoria numero 13 del Palio dei Somari ottenuta lo scorso marzo. Un successo che fu firmato dal fantino Alessandro Guerrini, detto Cobra che tagliò per primo il traguardo con il somaro Shakira. Una festa con musica, buona cucina, entusiasmo, con le altre contrade presenti ma anche il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi, e tanti torritesi. Nemmeno la pioggia, caduta improvvisamente nel tardo pomeriggio, ha fermato i preparativi con i volontari contradaioli che hanno curato il tutto nei minimi dettagli. Circa duecento i presenti, tra questi, ovviamente, anche Alessandro Guerrini che ha scritto con la casacca bianconera pagine di storia della manifestazione, vincendo sette edizioni del Palio (otto in totale, considerato il primo successo ottenuto con la Stazione) e diventando il fantino più titolato.

Un primato che, a livello, di contrada, lo ha anche Porta Nova con 7 dei 13 successi ottenuti sotto la guida del presidente Enrico Buracchi che ha vissuto una serata emozionante: "Era la mia ultima Cena della vittoria, i ragazzi e tutto il popolo sono stati superlativi. Abbiamo fatto in questi anni un gran lavoro e questi sono i risultati. Lascio il testimone in mani più che sicure". Buracchi, insieme a Massimo Bolici della Stazione, è il presidente più vittorioso, le ultime sette affermazioni di Porta Nova si sono verificate dal 2012 al 2024, a cui vanno aggiunti i premi ottenuti con gli sbandieratori, i tamburini e per lo Sfoggiato. Si aprirà una nuova fase anche per la festa, il mandato di Yuri Cardini da presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe è scaduto e prossimamente sarà eletto il successore.

Luca Stefanucci