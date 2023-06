Festa di San Giovanni Battista a Chianciano Terme, Corteo storico con buoi e cavalli e serate gastronomiche

Doveva essere un giorno speciale e così è stato. Grazie anche all’aiuto di un clima estivo il lungo weekend dedicato alla Festa di San Giovanni Battista, il patrono di Chianciano Terme, è andato in archivio. Domenica mattina il corteo storico di buoi e cavalli con la partecipazione della banda musicale ’Bonaventura Somma’. Un evento che vede in prima fila l’associazione culturale La Campana, attiva con circa ottanta persone. Ed è uno dei membri, Giovanni Fanti, a spiegare come era nata la sfilata cittadina. Circa 40 anni fa a Chianciano Terme si cominciò a fare il corteo (con cavalli e calessi) lungo tutto il paese che culminava con la benedizione degli animali in piazza. I tanti turisti dell’epoca apprezzavano molto lo spettacolo e, negli anni successivi, il corteo fu arricchito da coppie di buoi, anche tre in qualche edizione, che richiamavano le radici rurali della cittadina termale.

Una festa, il 24 giugno, legata anche al solstizio d’estate. Domenica mattina al corteo c’erano almeno 70 partecipanti, buoi, cavalli, carrozze e musica della banda, con tanta gente ad applaudire. Le serate gastronomiche in Piazzolina dei Soldati hanno registrato circa 1.300 coperti, un numero niente male. Una festa che ha tanti valori, compresa la solidarietà. Parte dell’incasso sarà infatti donato in beneficenza o in opere di bene. Un evento che ha acceso l’estate chiancianese con cittadini e turisti che oggi scopriranno i principali eventi della stagione. Alle ore 11, infatti, alla sala Mescita nel Parco Acquasanta, è in programma la presentazione degli eventi a Chianciano Terme a luglio ed agosto.

