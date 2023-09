Festa delle Paste Sudice, Riscoprire i Sapori Tradizionali di Poggibonsi

È tutto pronto per la a quinta edizione della ’Festa delle Paste Sudice’, domani a Poggibonsi. Dalle 20 presso lo spazio de "La Ginestra", in via Trento 84. Un’occasione per dare vita a un piatto tradizionale della cucina poggibonsese. La tradizione contadina vuole che la domenica le massaie preparassero un gustoso sugo a base di coniglio. A cura della Pro Loco che intende rispolverare i vecchi sapori. Intrattenimento musicale de La Toscanina. Parte del ricavato andrà alla locale Caritas e a Valdelsa Donna.