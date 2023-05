Festa della Repubblica Convegni, Costituzione e visite guidate

L’Università di Siena aderisce al ciclo di eventi promosso per celebrare il 77° anniversario della Repubblica italiana, dal 30 maggio al 2 giugno. Oggi alle 10.30 all’Archivio di Stato, in occasione del convegno ’La documentazione archivistica della Prefettura, esercizio dei diritti e conoscenza’, il professor Gerardo Nicolosi, direttore del dipartimento di Scienze politiche e internazionali, terrà la conferenza ’La documentazione prefettizia per la storia contemporanea’ Domani alle 10, nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri, Università di Siena e Università per Stranieri organizzano il convegno ’Le parole della Costituzione’. Il 1° giugno, il Palazzo del Rettorato sarà aperto, in via straordinaria, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; le visite guidate, su prenotazione, saranno accompagnate dagli interventi musicali degli studenti del liceo musicale Piccolomini.