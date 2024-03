Festa della Donna, Etruria Retail in azione: "Una pianta contro la violenza"

In occasione della Festa dell’8 marzo Etruria Retail ha deciso di dare un sostegno concreto alle donne con l’iniziativa ’Regala una pianta di Anthurium e dona un sorriso a tutte le donne’ sostenendo l’associazione ’Donna chiama Donna’ di Siena, che da decenni è impegnata nella lotta contro la violenza di genere e nel supporto alle vittime. L’iniziativa. Fino al 17 marzo nella rete dei negozi di Etruria Retail sarà in vendita una pianta di Anthurium, al prezzo promozionale di 9,90 euro. Per ogni pianta venduta verrà donato un contributo di 1,50 euro all’associazione che verrà raddoppiato da Etruria. Per ogni pianta acquistata dai clienti, per tanto, sarà effettuata una donazione di 3 euro all’associazione ’Donna chiama Donna’. "La violenza contro le donne fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, soprattutto in ambito domestico – sottolinea Rossana Salluce, presidente dell’associazione – è tanto diffusa e frequente da essere considerata una violazione dei diritti umani. I Centri antiviolenza, come l’Associazione Donna chiama Donna, accolgono le vittime della violenza di genere, per aiutarle a superare il trauma e riconquistare la propria autonomia e autodeterminazione".