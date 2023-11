Festa del ’Primo olio’. Tanti eventi a Montisi

Una giornata da trascorrere a Montisi con l’edizione n.23 de ’Il primo olio e altro ancora... ’ che vivrà proprio oggi l’atto finale. Un’occasione per visitare il borgo, degustare l’ultima annata, fermarsi a pranzo e cena negli stand delle contrade e nei ristoranti con ricette dove ’l’oro verde’ sarà protagonista assoluto. Non mancheranno le mostre di artigianato, pittura, antiquariato e oggetti inglesi ma anche le bancarelle di produttori con l’olio novo e non solo. Nel programma anche la musica con il gruppo folkloristico ’Il Trescone’ di Montalcino e i ritmi itineranti di ’Bandao’. Alle 17 al teatro della Grancia le premiazioni de ’Il mi olio è meglio del tuo’, il concorso amatoriale dei migliori oli del territorio con Aicoo è arrivato alla settima edizione. Resteranno aperti il Museo della Compagnia, le chiese e il teatro della Grancia. Dalle occasioni di shopping alla possibilità di conoscere meglio tanti prodotti di qualità, dalla tradizione alla convivialità, Montisi è pronta ad accogliere i visitatori nel giorno di festa. L’apertura degli stand e delle mostre è alle ore 10.30.

L.S.