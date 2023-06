Festa del Barbarossa Presentate le Brocche

Conto alla rovescia per la rievocazione storica e per le gare di bandiere e di archi che si terranno nel pomeriggio di domenica 18 giugno, ma intanto la Festa del Barbarossa 2023 ha già preso il via con la presentazione, nella serata di mercoledì, delle ’Brocche dell’Imperatore’, accolte con un plauso dalla folla e dedicate quest’anno a olivo e vite, simboli del territorio, del paesaggio e della cultura di San Quirico.

Dal 1962, ogni terzo fine settimana di giugno, San Quirico d’Orcia celebra il passaggio di Federico I Hohenstaufen con la Festa del Barbarossa. Le ’Brocche’, presentate dal sindaco e presidente Eab Danilo Maramai, sono state realizzate da Sebastiano Pelli, giovane artista di Colle Val d’Elsa. Le opere sono in ferro, ottone e cristallo e raffigurano in chiave originale e interessante il tema dell’edizione (olivo e vite). Si tratta delle due brocche che andranno ai Quartieri vittoriosi delle gare degli Alfieri ed Arcieri di domenica prossima, e di due brocche (di diversa forma e dimensione) per il Barbarossa de’ Citti di domani.

Nella serata di mercoledì, inoltre, è stato assegnato il Premio Orfeo 2022 per la migliore sezione del corteo storico dell’ultima edizione; il premio per la migliore comparsa è stato assegnato al gruppo delle Guardie Comunali, interpretato dal Quartiere Castello. Per il rione biancorosso si tratta del secondo Premio Orfeo.

Oggi (giorno dei Santi patroni Quirico e Giulitta) sarà anche la giornata della passione, dell’identità dei Quartieri e della voglia di arrivare al Barbarossa nel migliore dei modi, con l’appuntamento delle cene propiziatorie. Questa sera, ogni Quartiere sanquirichese, dalle ore 20 in poi, si ritroverà nelle proprie sedi e nei luoghi più simbolici.