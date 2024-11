Festa degli alberi 2024. Bambini protagonisti

Il giardino pubblico di via Vallepiatta a Poggibonsi, ha accolto gli alunni della vicina scuola primaria Piero Calamandrei (Istituto comprensivo 1) per la festa degli alberi targata Pro Loco con il patrocinio del Comune. Due classi quinta, delle sezioni A e B, protagoniste dell’iniziativa che ha portato alla messa a dimora di un melo da fiore - in sostituzione di un’altra pianta che aveva subìto le conseguenze del gran caldo estivo – con la partecipazione anche delle insegnanti Silvia Giannini, Tania Bove, Elena Dell’Orso, Loredana Trotta. L’agronomo Riccardo Clemente, componente del Consiglio direttivo della Pro Loco, ha illustrato i progetti per la sensibilizzazione in materia di amore per la natura, soffermandosi, davanti alla giovanissima platea, sulle caratteristiche principali degli alberi e sulla loro importanza per rendere più vivibile una determinata area cittadina. Sono intervenuti per la Pro Loco – ente che conta sul territorio un centinaio di soci – il presidente Giancarlo Becattelli e Anna Zani. L’associazione ha donato alla Calamandrei anche un bonsai di olivo e materiale didattico per le lezioni in aula. Nella stessa giornata è avvenuta la piantumazione di alberi anche nelle superfici antistanti la Gaetano Pieraccini e la Leonardo Da Vinci, plessi che appartengono all’Istituto comprensivo 2. La Savet, impresa che si dedica alla cura del verde di Poggibonsi, ha donato in questo caso un albero per ognuna delle due sedi scolastiche. "Un’associazione come la Pro Loco e una realtà produttiva, la Savet, coinvolgono i ragazzi in attività di responsabilizzazione sulla natura: non possiamo che essere soddisfatti", ha commentato l’assessore Filippo Giomini intervenuto ieri mattina.

Paolo Bartalini