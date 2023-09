Festa de L’Unità a Siena: Finale nel segno di Napolitano

Dopo il successo della cena di sottoscrizione con Stefano Bonaccini, presidente del Pd e governatore dell’Emilia Romagna, ieri le iniziative della Festa de L’Unità non si sono fermate. L’annuncio è stato dato dal segretario provinciale, Andrea Valenti, che riferendosi alla morte del Presidente emerito Giorgio Napolitano, ha annunciato: "Al Circolo Arci Due Ponti parleremo della storia del Pci senese, che è la storia collettiva di un partito del quale il Presidente Napolitano è stato un protagonista. Giorgio Napolitano era uno di noi – ha sottolineato Valenti –, fa parte della nostra storia condivisa, crediamo che il modo migliore per ricordarlo è ritrovarsi come comunità democratica, anche in suo nome e memoria".

Intanto oggi si chiude la ’tre giorni’ di eventi: al circolo Arci Lavoro e Sport si terrà l’iniziativa ’Siena dialoga’. Il gruppo consiliare del Pd di Siena, Anna Paris, consigliera regionale, Simone Bezzini, assessore alla sanità della Regione Toscana, il senatore Silvio Franceschelli e l’europarlamentare Beatrice Covassi dialogheranno mettendo in rete prospettive comunali, regionali, nazionali ed europee.