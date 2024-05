Festa al Capannone . Torna la tradizione

Tornano, dopo anni di attesa, i cavalli a Torrita di Siena e il paese è pronto a vivere una giornata da ricordare. La Festa al Capannone animerà una domenica dal sapore speciale, un tuffo nel passato ma con un vestito diverso. Certo, non sarà quella di prima, il "format", infatti, non prevede più la corsa di cavalli al galoppo a tutta pista (a Torrita si sono viste anche le "stelle" del Palio di Siena) ma una dimostrazione di giostra all’anello che vedrà sfidarsi cavalieri in arrivo da varie località (Centro Italia e non solo) anche con nomi ben noti nell’ambiente delle Giostre e di alcuni palii. Quello che non cambierà, però, è lo spirito genuino e di amicizia che anima la festa e quindi meritano un applauso quel gruppo di cittadini che, insieme ad alcune realtà "pulsanti" del territorio, hanno voluto far tornare in vita un appuntamento storico. L’arrivo delle corse dei cavalli, fino ai primi anni Duemila, rappresentava l’omaggio in onore di San Macario, di cui porta il nome la piccola chiesa che guarda la pista. La giornata inizierà con la processione religiosa dalla chiesa Nostra Signora del Rosario a quella di San Macario accompagnata dai cavalli (ore 10), a seguire la Santa Messa che terminerà con la benedizione di cavalli, cavalieri e amazzoni; l’esibizione, nel pomeriggio, della banda di Torrita; la presentazione dei partecipanti, l’inizio della dimostrazione (ore 16) e le premiazioni finali. Si potrà mangiare qualcosa di buono ed assistere allo spettacolo garantito da cavalieri e amazzoni, seduti in tribuna. La prima risposta intanto è positiva: davvero tante persone arriveranno per il pranzo, oggi poi ci saranno anche gli stand gastronomici delle aziende locali per gustarsi un panino, un gelato o un aperitivo e i più piccoli potranno anche fare amicizia con i pony. Si spera nel bel tempo, una "gita" al Capannone è sempre qualcosa di piacevole. Dopo il carnevale e il Presepe Vivente, un gruppo di torritesi ha riportato in vita anche questa festa che segna un nuovo inizio. Ingresso libero con l’iniziativa che ha trovato la collaborazione di Proloco, Confraternita di Misericordia, Comunità Parrocchiale Santi Costanzo e Martino e Nostra Signora del Rosario, Club Ippico Bellavista e il patrocinio del Comune di Torrita di Siena.

Luca Stefanucci